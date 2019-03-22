Красивая подделка из дерева автора Дмитрия Пискунова (Фото) Мастерская "Бобёр и Ко" - это изделия, созданные талантливым мастером резьбы по дереву Дмитрием Пискуновым из города Боровичи, Новгородская область. В его галерее в Instagram можно увидеть самые разные работы: от декоративных песочных часов для тех, кто любит попариться, до заколок для волос и фигурок различных персонажей. Одной из впечатляющих является скульптура "Демона подмирья, командира третьего легиона тьмы, генерала Кар'О Рдана", с процессом изготовления которого Дмитрий познакомил своих поклонников серией фотографий. По словам автора, "за основу образа был взят персонаж из The Elder Scrolls, но что-то пошло не так". А мы считаем, получилось круто!