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Воскресенье, 24.03.2019
Красивая подделка из дерева автора Дмитрия Пискунова (Фото)
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Красивая подделка из дерева автора Дмитрия Пискунова (Фото)

Мастерская "Бобёр и Ко" - это изделия, созданные талантливым мастером резьбы по дереву Дмитрием Пискуновым из города Боровичи, Новгородская область. В его галерее в Instagram можно увидеть самые разные работы: от декоративных песочных часов для тех, кто любит попариться, до заколок для волос и фигурок различных персонажей. Одной из впечатляющих является скульптура "Демона подмирья, командира третьего легиона тьмы, генерала Кар'О Рдана", с процессом изготовления которого Дмитрий познакомил своих поклонников серией фотографий. По словам автора, "за основу образа был взят персонаж из The Elder Scrolls, но что-то пошло не так". А мы считаем, получилось круто!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Instagram, Дмитрий Пискунов, Бобёр и Ко, Демон подмирья.
19:40 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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