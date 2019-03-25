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Невероятный цифровой сюрреализм от Тим Эль-Хелу (Фото)
Тим Эль-Хелу - 21-летний фотограф, цифровой художник, ютубер и студент, в настоящее время проживающий в Нюрнберге, Германия. Тим создаёт невероятные манипуляции, смешивая сюрреалистические пейзажи и воображаемые миры, которые, кажется, принадлежат какой-то фантастической истории.
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