Невероятный цифровой сюрреализм от Тим Эль-Хелу (Фото) Тим Эль-Хелу - 21-летний фотограф, цифровой художник, ютубер и студент, в настоящее время проживающий в Нюрнберге, Германия. Тим создаёт невероятные манипуляции, смешивая сюрреалистические пейзажи и воображаемые миры, которые, кажется, принадлежат какой-то фантастической истории.