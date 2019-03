Вместо тысячи слов: портреты известных личностей, сделанные необычным способом (Фото)

Художник Фил Вэнс (Phil Vance) создает невероятные портреты, состоящие из тысяч букв. Рассказывая о рисунке, текстуре и цвете, художник описывает процесс как "нанесение координатной сетки, или поперечная штриховка". Каждый портрет известных людей серии "Их собственными словами" (In Their Own Words), от Эйнштейна до Марка Твена, становится данью уважения культовой исторической личности.