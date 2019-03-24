Яркие городские и природные ландшафты от фотографа из Шотландии (Фото)

Даниэль Шифферли (Daniel Schifferli) — талантливый фотограф-самоучка и авантюрист из Берна, Швейцария. Он фокусируется на пейзажах, путешествиях и фотографии на свежем воздухе. Даниэль путешествует по всей Европе, чтобы запечатлеть яркие городские и природные ландшафты.