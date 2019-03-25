"Французская весна-2019" должна состоятся в марте

Новости культуры: С 30 марта стартует ежегодная "Французская весна в Украине", во время которой пройдут кинопоказы и встречи с представителями зарубежного кинопроизводства.

Старт ожидаемого сезона "Французской весны в Украине" планируется в самый разгар этого романтичного времени года - 30 марта. И будет длиться месяц. Рекомендуем отставить все свои дела и совместить апрельский отдых с изучением французской культуры, не выезжая из страны.

Такую возможность вновь подарят нам организаторы мероприятия. Но детали ежегодного фестиваля держаться в строгом секрете. Единственное, о чем рассказала исполнительный директор Французского Института в Украине Селин Метель, так это общая тематика "Французской весны" этого года. Цвета - именно они станут акцентом в организации события. Как говорит Метель, они окружают нас везде и всюду, отображает эмоции, дополняют искусство. Фестиваль "посетит" еще 10 город Украины после того, как отгремит в Киеве.

Участники ежегодного культурного мероприятия - это признанные мастера французского кино, художники, актеры театра и музыканты. Гости фестиваля смогут насладиться допремьерными показами и ночным кино-нон-стопом короткометражек.