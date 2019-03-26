Удивительные 3D-рисунки сербского художника (Фото)

Никола Чульич - 30-летний художник-самоучка из Сербии. Он серьезно занимается рисованием уже почти 3 года и достиг в этом деле немалых успехов. А многие еще с детства говорили Николе о том, что у него талант, но раньше он не испытывал никакого интереса к этому процессу.