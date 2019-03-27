Всемирный день театра: традиции и история

Новости культуры: Всемирный день театра - профессиональный праздник всех работников театра. Ежегодно его отмечают 27 марта.

Всемирный день театра - международный профессиональный праздник всех работников театра. Девиз праздника: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

Празднование "Всемирного дня театра" было установлено в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО.

"День театра" - профессиональный праздник работников театра: актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков - ибо, как еще 23 января 1933 года, в своем письме к цеху гардеробщиков МХАТ, писал великий русский театральный режиссер и преподаватель актерского мастерства Константин Сергеевич Станиславский: "…спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей…".

Эта цитата, со временем трансформировалась в крылатую фразу: "Театр начинается с вешалки", которая подразумевает, что в театральном цехе нет второстепенных ролей и профессий.

Само слово "театр" произошло от древне-греческого слова theatron (θέατρον), что значит "место, где смотрят". Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра - комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Первое поминание о театральной постановке датируется еще 2500 годом до нашей эры. Впервые театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии - истории бога Осириса. Это было зарождением прочной связи между театром и религией.

В древней Греции театр сформировался как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие театральные представления также зачастую использовали мифологические образы.

Для заядлых театралов "День театра" также является настоящим праздником, ведь к этому дню приурочены всевозможные торжественные мероприятия в "храмах культуры", различные театральные фестивали, а некоторые театры стараются к этому дню представить премьеры новых спектаклей.