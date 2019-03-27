Скульптуры из Lego в рост человека

Новости культуры: LEGO - это не только культовый конструктор, но и материал для строительства целых миров, как в случаи с американским художником Натаном Савая.

Ранее Савая был юристом в одной из корпораций Нью-Йорка. Когда решил уволиться, чтобы полностью погрузиться в творчество, пришлось пройти через собственные сомнения и критику со стороны друзей и семьи, пишет Daily Art.

"Когда я был юристом, я быстро понял, что мне удобнее сидеть на полу, создавая скульптуры, чем быть в зале для переговоров. Мои личные конфликты и страхи, вместе с глубоким стремлением к всеобщему счастью, проложили путь к тому, чтобы стать полноценным художником", - рассказал скульптор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Reach for the stars this year. Happy New Year. Публикация от Nathan Sawaya (@nathansawaya) 31 Дек 2018 в 10:39 PST

Сначала Савая приходил домой и использовал создание скульптур как способ расслабиться. А потом занятие его так поглотило, что, несмотря на все, он уволился и с головой ушел в мир LEGO. Художник утверждает, для для него это очень естественно - мысленно разбивать все, что он видит на прямоугольники, и воспроизводить с помощью конструктора.

Скульптуры Савая стали частью города, с ними фотографируются знаменитости и любят проводить время прохожие. Барак Обама тоже присел возле скульптуры и сделал фото с ней.