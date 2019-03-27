Скульптуры из Lego в рост человека

Ранее Савая был юристом в одной из корпораций Нью-Йорка. Когда решил уволиться, чтобы полностью погрузиться в творчество, пришлось пройти через собственные сомнения и критику со стороны друзей и семьи, пишет Daily Art.
"Когда я был юристом, я быстро понял, что мне удобнее сидеть на полу, создавая скульптуры, чем быть в зале для переговоров. Мои личные конфликты и страхи, вместе с глубоким стремлением к всеобщему счастью, проложили путь к тому, чтобы стать полноценным художником", - рассказал скульптор.
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Сначала Савая приходил домой и использовал создание скульптур как способ расслабиться. А потом занятие его так поглотило, что, несмотря на все, он уволился и с головой ушел в мир LEGO. Художник утверждает, для для него это очень естественно - мысленно разбивать все, что он видит на прямоугольники, и воспроизводить с помощью конструктора.
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Pegasus made for @perotmuseum in Dallas. The Art of the Brick opens there today.
Скульптуры Савая стали частью города, с ними фотографируются знаменитости и любят проводить время прохожие. Барак Обама тоже присел возле скульптуры и сделал фото с ней.