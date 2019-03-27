Реалистичные портреты британского художника (Фото)

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Помимо творчества, искусство даёт художникам возможность выразить свои чувства. Благодаря ему они могут воплотить в реальность тот образ, который приходит им в голову.
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