Девушки в воде: живописные картины калифорнийской художницы (Фото) Художница из Калифорнии Изабель Эмрих рисует атмосферные живописные портреты женщин, погрузившихся в воду. Каждая красочная картина маслом запечатлевает моменты спокойствия под поверхностью воды: героини рисунков художницы изображены задумчиво плавающими или медитирующими в воде, приветственно повернувшись к солнечному свету....