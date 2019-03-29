Невероятно красивые аэрофотоснимки талантливого 18-летнего фотографа (Фото)

Мартон Могуросу (Marton Mogyorosy) — талантливый 18-летний фотограф, оператор дрона и авантюрист из Будапешта, Венгрия. Он специализируется на аэрофотосъемке и архитектуре. Основное внимание Мартон уделяет уникальной геометрии и симметрии воздушных ландшафтов.