"Кориолан": Украина представит спектакль на Международном театральном фестивале

Новости культуры: "Кориолан" покажут на фестивале в Будапеште.

Спектакль "Кориолан" Дмитрия Богомазова представит Украину на Международном театральном фестивале имени Имре Мадача (МІТЕМ), который пройдет с 11 апреля по 5 мая в Венгерском Национальном театре города Будапешт.

Стоит отметить, что в программе фестиваля сразу два спектакля Национального театра имени Ивана Франко в постановке Богомазова: 24 апреля покажут "Кориолан", а 25 - Morituri te salutant. Также в программе фестиваля последний спектакль Эймунтаса Някрошюса в Драматическом театре Клайпеды.

В Будапешт приедут Датский Odin Teatret легенды мировой режиссуры Эудженио Барбы и Михаэль Тальхаймер с Berliner Ensemble, Римас Туминас с Театром Вахтангова, Сербский национальный театр, театры из Чехии, Франции, Португалии, Словении, Казахстана. Кроме того, будут представлены спектакли хозяев фестиваля, в частности "Трагедия человека" в постановке Аттилы Виднянского.

В этом году Богомазов получил премию "Киевская пектораль" как лучший режиссер за работу над "Кориоланом", а сама постановка была признана лучшей в трех категориях и получила номинации в основных из них: "Лучшее исполнение мужской роли" (Дмитрий Рибалевський), "Лучшее исполнение мужской роли второго плана" (Остап Ступка, Иван Шаран), "Лучшее исполнение женской роли второго плана" (Наталья Сумская), "Лучшая сценография" (Петр Богомазов), "Лучшая музыкальная концепция" (Александр Кохановский).

"Кориолан" также вошел в лонг-лист фестиваля-премии "ГРА". Кроме того, постановка примет участие еще в нескольких международных фестивалях, а летом будет показана в нескольких городах Украины.

Трагедия Шекспира "Кориолан" - это история взлета и падения легендарного древнеримского полководца. В пьесе есть и острая политическая драма, и драма семейных отношений, и внутренняя трагедия одного человека. Ее герой - Кай Марций, который прославился своими подвигами в войне с врагами римлян - вольсками. После завоевания столицы вольсков города Кориоли за боевые подвиги он получил прозвище Кориолан. Вернувшись с победой домой, доблестный воин идет в "большую" политику - в консулы Римской республики. Но в политических баталиях несокрушимый и непоколебимый герой, который привык побеждать врагов в открытом бою, оказался уязвимым в своей силе: откровенный, прямодушный и бескомпромиссный Кориолан не способен на обман и уловки.