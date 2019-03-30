Произведения искусства, созданные случайным образом (Фото)

Это может быть тень от дерева, напоминающая силуэт человека, или облако, принявшее форму какого-нибудь животного. Случайное искусство можно увидеть везде, куда бы вы ни повернули голову - нужно просто использовать свое воображение. В этой замечательной коллекции фотографий вы увидите несколько совершенно случайных произведений искусства, созданных самой природой или людьми, которые вряд ли удастся воспроизвести или повторить даже при огромном желании.