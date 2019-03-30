Снимки, которые заставляют поверить в невозможное (Фото) Кевин Карден - талантливый фотограф-самоучка, фотошоп-художник и педагог из Северной Каролины, США. Кевин фокусируется в основном на цифровом искусстве и фотоманипуляциях.