Невероятно: случайные произведения искусства, созданные природой (Фото)

Подобное искусство можно увидеть везде, куда бы вы ни повернули голову — нужно просто использовать свое воображение. Вот несколько совершенно случайных произведений искусства, созданных самой природой и людьми. (На фото: Расколовшееся дерево похоже на городской силуэт)