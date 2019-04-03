Чудеса архитектуры: необычные и очень интересные скульптуры (Фото) Предлагаем вам посмотреть на подборку необычных, креативных и удивительных скульптур со всего мира. Некоторые из них выглядят настолько волшебно, что может даже показаться, что они живые. Если вы любите посмотреть на чудеса архитектуры, вы точно оцените по достоинству этот пост.