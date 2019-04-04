Удивительные объемные работы от художника с Японии (Фото) Японский художник Шинтаро Охата работает в очень необычном стиле — он создает удивительные объемные работы, которые поражают любителей искусства своей глубиной. Люди, которые побывали на выставке его 3D-работ, отзываются о его произведениях искусства, как о звездных.