Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Невероятно, но факт: произведения классического искусства из LEGO (Фото)
1 / 27

Невероятно, но факт: произведения классического искусства из LEGO (Фото)

Практически все авторы этих невероятных творений — именно такие люди, и они подняли возможность игры с LEGO на совершенно новый уровень, воспроизведя с произведения классического искусства. Говоря о классическом искусстве и знаменитых картинах, мы действительно имеем в виду работы величайших мастеров: здесь есть не только "Большая волна в Канагаве" Кацусики Хокусая и "Американская готика" Гранта Вуда, но и знаменитые произведения Густава Климта и даже воссозданный в реальную величину "Мыслитель" Огюста Родена.
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Lego, Искусство, Произведения искусства.
17:58 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь