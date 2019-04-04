Невероятно, но факт: произведения классического искусства из LEGO (Фото) Практически все авторы этих невероятных творений — именно такие люди, и они подняли возможность игры с LEGO на совершенно новый уровень, воспроизведя с произведения классического искусства. Говоря о классическом искусстве и знаменитых картинах, мы действительно имеем в виду работы величайших мастеров: здесь есть не только "Большая волна в Канагаве" Кацусики Хокусая и "Американская готика" Гранта Вуда, но и знаменитые произведения Густава Климта и даже воссозданный в реальную величину "Мыслитель" Огюста Родена.