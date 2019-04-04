Популярный украинский художник презентует свои работы в Нью-Йорке

Новости культуры: Посетить выставку можно уже с сегодняшнего дня, 4 апреля. Локация - Украинский институт Америки.

Удивительные работы художника предложат его поклонникам глубокие философские размышления над его жизненными поисками, самыми ранними воспоминаниями, повторяющимися мечтами и пророческими видениями.

Все потому, что полотна художника создают эффект глубины физической. Сам Марчук оригинальную технику, в которой пишет картины, назвал "плентанизм". Происходит оно от слова "плести", ведь линии на его работах напоминают нити, которые словно переплетаются между собой.

Иван Марчук "Пробуждение", 1982 год

Иван Марчук "Воспоминания детства", 1979 год

Иван Марчук "Ева"

Иван Марчук - это известный украинский художник, который снискал славу не только в нашей стране, но и за рубежом. Он имел 150 персональных и 50 коллективных выставок по всему миру (включая Украину). Его картины показывали даже в Европарламенте. А в 2007 году Марчук попал в рейтинг 100 гениев современности по версии британской газеты The Daily Telegraph. А трехнедельную выставку художника в Национальном музее "Киевская картинная галерея" посетили более 15 тысяч человек, что стало рекордом для музея за последние годы.

Иван Марчук с 1989 по 2001 год жил за границей – в Австралии, Канаде и США. И после страшного теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке вернулся в Украину.