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Суббота, 06.04.2019
"Городские мелодии": уникальный фотопроект от Алессио Треротоли (Фото)
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"Городские мелодии": уникальный фотопроект от Алессио Треротоли (Фото)

Талантливый фотограф - умелый проводник в мир ощущений и эмоций, которые не всегда заметны обывателю. А уж эмоциональные итальянцы - большие специалисты в сфере чувств. Римский фотограф Алессио Треротоли (Alessio Trerotoli) отличается совершенно уникальным, неповторимым стилем. Благодаря своему исключительному видению он создает абсолютно потрясающие работы, получившие множество наград на выставках и фотоконкурсах. Его гипнотическая серия "Городские мелодии" (Urban Melodies), созданная с помощью мультиэкспозиции, представляет собой призрачные изображения современных мегаполисов: Рима, Нью-Йорка, Парижа, Берлина и других. Эти абстрактные фото замечательно передают суету большого города, его иллюзорность и неоднозначность.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Город, Фотопроект, Урбанизм, Алессио Треротоли, Городские мелодии.
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