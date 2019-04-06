"Городские мелодии": уникальный фотопроект от Алессио Треротоли (Фото) Талантливый фотограф - умелый проводник в мир ощущений и эмоций, которые не всегда заметны обывателю. А уж эмоциональные итальянцы - большие специалисты в сфере чувств. Римский фотограф Алессио Треротоли (Alessio Trerotoli) отличается совершенно уникальным, неповторимым стилем. Благодаря своему исключительному видению он создает абсолютно потрясающие работы, получившие множество наград на выставках и фотоконкурсах. Его гипнотическая серия "Городские мелодии" (Urban Melodies), созданная с помощью мультиэкспозиции, представляет собой призрачные изображения современных мегаполисов: Рима, Нью-Йорка, Парижа, Берлина и других. Эти абстрактные фото замечательно передают суету большого города, его иллюзорность и неоднозначность.