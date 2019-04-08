Невероятно: потрясающие фотографии, сделанные из кабины авиалайнера (Фото) Эти прекрасные фотографии были сделаны пилотом Кристианом ван Хейстом из Нидерландов и его другом Дааном Крансом. Они основали компанию Amazing Aviation, которая специализируется на создании фотографий из кабины пилота. Эти снимки - подборка лучшего из их портфолио. Они были сделаны во время полетов над разными городами и странами, начиная с Торонто и заканчивая Индией и Китаем.