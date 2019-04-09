Не из мира сего: пейзажи, которые будоражат воображения (Фото)

Добро пожаловать в красочную вселенную Мишель Мой, фотографа из Нью-Йорка! Все это плоды чьей-то фантазии или реальность? На ее страничке в Instagram это - одна из самых популярных тем для дискуссий Интернет-пользователей. Художница любит сдвигать границы, поэтому реальность некоторых ее работ у многих вызывает сомнения.