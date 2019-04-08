Moran 2019: австралийские фотографы борются за премию (Фото) MCPP приглашает фотографов рассказать о том, как они живут в Австралии. В этом году темы засухи, иммиграции и самобытности стали наиболее популярны. Победитель в размере $ 50 000 будет объявлен 7 мая.