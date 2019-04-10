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"Вышито" на коже: Классическое искусство, отраженное в современных татуировках (Фото)
Две художественные формы, обе с использованием игл, но, казалось бы, из разных миров. Но как оказалось вышивка, классическое искусство, которое вы, скорее всего, ассоциируете со своей бабушкой, отлично сочетается с татуировкой. В тандеме две эти вещи создают красивое можно сказать народное искусство, которое одновременно является уникальным и традиционным. Результаты говорят сами за себя. Богатые, текстурированные рисунки выглядят так, как будто кто-то взял чернила и начал вышивать ими на коже. Многие татуировки представляют собой современный взгляд на вневременную технику с серией крошечных крестиков, объединяющихся в большую картину.
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