"Следы" птиц в необычном фотопроекте "Орнитография" (Фото) Испанский фотограф Хави Боу восхищается птицами с самого детства. Любитель природы и особенно птиц, Хави Боу еще в детстве долго гулял со своим дедушкой, с тех пор интерес к пернатым все возрастал и в конечном итоге они стали главными героями его фотосерии.