Подходящая атмосфера для настоящих перфекционистов (Фото) В природе, архитектуре и даже во внешности человека мы находим симметрию гораздо более привлекательной, чем асимметричные вещи. Эти гипнотизирующие формы и структуры можно разглядеть разными способами в зданиях и сооружениях, причем, совершенно случайно, и это вызывает огромное удовлетворение.