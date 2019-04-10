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Среда, 10.04.2019
Интернет-сенсация: удивительные картины из рыбы (Фото)
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Интернет-сенсация: удивительные картины из рыбы (Фото)

Мужчина создает образы принцесс, единорогов, драконов и т.д. с помощью кусочков рыбы. Он рассказал, что трюк создания блюд заключается в использовании различных видов рыбы и других съедобных ингредиентов, которые могут добавить цвет и разнообразие. Искусный кулинар завел страницу в Instagram под именем mikyoui00, где делится своими креативными работами. Сейчас творческими блюдами мужчины восхищаются более 50 000 подписчиков.
Фото: instagram
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