Креативные идеи декорирования пасхальных яиц (Фото)

Светлый праздник Пасхи традиционно принято отмечать, помимо всего прочего, праздничной трапезой, в основе которой всегда располагаются окрашенные яйца. Существует много способов украсить яйца к Пасхе. Некоторые выбирают старые проверенные методы окрашивания растительными растворами, некоторые декорируют скорлупу тканью или наклейками, а некоторые пошли еще дальше и с креативом подошли к украшению пасхальных яиц.