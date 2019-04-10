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Среда, 10.04.2019
Креативные идеи декорирования пасхальных яиц (Фото)
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Креативные идеи декорирования пасхальных яиц (Фото)

Светлый праздник Пасхи традиционно принято отмечать, помимо всего прочего, праздничной трапезой, в основе которой всегда располагаются окрашенные яйца. Существует много способов украсить яйца к Пасхе. Некоторые выбирают старые проверенные методы окрашивания растительными растворами, некоторые декорируют скорлупу тканью или наклейками, а некоторые пошли еще дальше и с креативом подошли к украшению пасхальных яиц.
Фото: samodelkinoblog.com
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Искусство, Пасха, Пасхальные яйца, Пасхальный декор.
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