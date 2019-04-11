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Оперу в Мариуполе будет транслировать иностранный СМИ

Оперу в Мариуполе будет транслировать иностранный СМИ
10:45 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Театральное представление, организованное на промышленном объекте Мариуполя, смогут увидеть 12 миллионов зрителей Европы.

Постановка оперы Влада Троицкого - одно из уникальных мероприятий этого года. Как сообщают организаторы, действие развернется не в привычных стенах театра, а на судоремонтном заводе Мариуполя. Увидеть шоу можно будет не только в живую, но и по телевизору. Авторы проекта обещают качественную трансляцию.

"Изюминкой" организации мероприятия станут партнеры с Европы. Представители телеканала "Arte", вещающего для более 10 миллионов зрителей в неделю по Франции и Германии, лично посетят представления, чтобы показать его в эфире для европейских зрителей. Кроме того, организаторы уверяют, что необычную театральную постановку можно будет посмотреть и с телефона с помощью он-лайн стрима.

"Следы" птиц в необычном фотопроекте "Орнитография" (Фото)

Почему пришла идея подключить телевизионные СМИ, организаторы объясняют просто: сама локация, где будет разворачиваться постановка, не способна разместить большое количество зрителей. Поэтому те, кто не сможет попасть в зрительский зал, увидят все происходящее в Городском саду Мариуполя. Там установят большой экран, где и будет происходить ретрансляция оперы. Также показом действия займутся несколько региональных телеканалов Украины.

Ранее сообщалось, что гранд-опера от Влада Троицкого под названием "Неро" - это некий перформанс с балетом кранов на Азовском судоремонтном заводе. Зрелище состоится 27 апреля в одном из корабельных доков. Посетить мероприятие удастся зрителям со специальным пропуском.

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