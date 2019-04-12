Композиции тонкой работы, сделанные из обычной бумаги (Фото) Эмма Тейлор (Emma Taylor) - книжный скульптор из Великобритании, которая дарит вторую жизнь старым книгам из благотворительных и антикварных магазинов. Для создания архитектурных фасадов, деревьев и животных она использует обычные материалы: клей, бумагу и ножницы.