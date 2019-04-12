Умер народный артист Украины, солист Национальной оперы

Новости культуры: Вчера, 11 апреля, остановилось сердце солиста Национальной оперы Украины, выдающегося украинского певца Ивана Пономаренко.

Известный украинский певец, солист Национальной оперы, народный артист Украины Иван Пономаренко скончался в четверг, 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 11 апреля 2019 остановилось сердце солиста Национальной оперы Украины, выдающегося украинского певца, народного артиста Украины Ивана Пономаренко. Украинский музыкальное искусство утратило великого певца, с именем которого связана одна из самых ярких страниц современного оперного исполнительства, человека, который свою жизнь, сердце и талант отдал служению искусству. Созданные им на сценах Национальной оперы Украины, Одесской оперы, а также во многих уважаемых оперных театрах мира образы отличались вокальным и сценическим совершенством, очаровывали неповторимым тембром голоса певца, его умением передать тончайшие нюансы партии и вошли в золотую сокровищницу украинского оперного исполнительства", — говорится в некрологе.

Сообщается, что Иван Пономаренко достиг художественных вершин, продолжив и обогатив традиции украинской оперной школы. Его безупречное в вокальном и артистическом выражениях выполнения партий в отечественном и мировом классическом репертуаре сказывалось талантом и одухотворенностью, психологизмом и артистизмом. Его глубокий бархатный баритон очаровывал, а в многочисленных записях продолжать очаровывать своей силой и красотой, внутренней наполненностью и неповторимой тембральнистю.

Иван Викторович Пономаренко родился 11 ноября 1945 года в селе Калиновка Жовтневого района Николаевской области.

Награжден орденом "За заслуги" 3-х степеней.

Исполнительскую карьеру Иван Пономаренко соединил с преподаванием в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского, в Одесской консерватории им. А. Неждановой.

Вчера ему исполнилось 74 года, и этот день рождения стал последним днем жизни певца.