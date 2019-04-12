Природные пейзажи и сказочные леса от фотографа из Норвегии (Фото)

Фредрик Стремме (Fredrik Strømme) — талантливый фотограф-самоучка и искатель приключений из Тронхейма, Норвегия. Он фокусируется на природе, путешествиях и фотографии на открытом пространстве. Фредрик снимает много приключений, пейзажей и сказочных лесов.