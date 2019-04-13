"World Press Photo - 2019": мощные снимки, ставшие победителями конкурса (Фото)

В этом году на конкурс "World Press Photo - 2019" было прислано 78 801 фотографий, сделанных 4 738 фотографами. Эти потрясающие снимки, сделанные профессиональными фотожурналистами со всего мира, рассказывают нам истории, которые имеют значение, доходят до сути проблем, стоящих перед нашим миром, и открывают нам глаза на зачастую суровую реальность.