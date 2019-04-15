Захватывающие снимки от пожарного и искателя приключений из Англии (Фото)

Хьюго Хили (Hugo Healy) — талантливый фотограф-самоучка, оператор дрона, пожарный и искатель приключений из Брайтона, Англия. Он фокусируется в основном на пейзажной и аэрофотосъемке. Хьюго снимает много природы, приключений, воздушных пейзажей и lifestyle-фотографий.