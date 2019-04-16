Скачать
Вторник, 16.04.2019
Собор Парижской Богоматери: Мистические факты католического храма
1 / 12

Собор Парижской Богоматери: Мистические факты католического храма

15 апреля 2019 года в столице Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Он уничтожил шпиль здания и его крышу. Чем известен один из главных памятников готической архитектуры, какое отношение к нему имеет Наполеон и почему - в нашем обзоре.
kulturologia.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери, Альманах-2019, Трагения 15 апреля 2019, Интересные факты о Соборе Паризской Богоматери.
13:49 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь