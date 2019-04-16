Собор Парижской Богоматери: Мистические факты католического храма

15 апреля 2019 года в столице Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Он уничтожил шпиль здания и его крышу. Чем известен один из главных памятников готической архитектуры, какое отношение к нему имеет Наполеон и почему - в нашем обзоре.