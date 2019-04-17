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Среда, 17.04.2019
Кинотеатры, которые больше не увидят зрителей (Фото)
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Кинотеатры, которые больше не увидят зрителей (Фото)

Мэтт Ламброс, фотограф из Бруклина, с 2009 года работал над серией снимков, посвященной заброшенным кинотеатрам США. Некоторые из этих зданий спроектированы еще в XIX веке. С появлением телевидения они не выдержали конкуренции. Трудно поверить, что когда-то здесь бурлили страсти, а архитектура поражала роскошью. На смену гламуру пришел упадок, занавес поднят, но зал пуст. Еще угадывается бархат кресел и видна позолота на лепном потолке, висят хрустальные люстры, но сквозь дырявую крышу по голым ступеням скользят лучи солнца. Согласитесь, в упадке есть своя красота. Но фотограф надеется, что хотя бы некоторые из этих зданий можно вернуть к жизни.
zefirka.net
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Фотографии, Кинотеатры, Искусство, Фотограф, Заброшенное.
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