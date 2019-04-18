Творчество проявляется во многих формах: арахисовое искусство Стива Касино (Фото) На этих фотографиях — работы Стива Касино (Steve Casino), художника по арахису, создателя игрушек и скульптора, как написано в его Instagram-аккаунте. Он создает фигурки из арахисовой скорлупы и самих орешков. Глядя на его работы, понимаешь, что нужен действительно творческий подход для того, чтобы увидеть художественный потенциал в тех вещах, которые в этом контексте большинством даже не рассматриваются. А он рассмотрел и еще как!