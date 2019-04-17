Как настоящие: Вышивки с очень реалистичными прическами (Фото)

Современные художники по вышивке всё дальше и дальше раздвигают границы возможного, демонстрируя свои необычные работы. Бернита Бродери (Bernita Broderie) из Лиона, Франция, - одна из них.