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Суббота, 20.04.2019
Картины, что светятся в темноте от венгерской художницы (Фото)
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Картины, что светятся в темноте от венгерской художницы (Фото)

Вивьен Санисло (Vivien Szaniszlo) - венгерская художница, которая любит рисовать с детства, поэтому перенесла эту любовь во взрослую жизнь. ее сюрреалистические работы отличаются яркими цветами и выразительностью. Представляющие собой разноцветные рисунки днем, ночью они начинают светиться, раскрывая новый смысл изображенного. Каждое светящееся в темноте изображение - это открытая дверь в другой мир, и для художницы, по ее словам, это настоящая магия.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Картины, Вивьен Санисло, Vivien Szaniszlo, Венгерская художница, что светятся, Картины светятся.
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