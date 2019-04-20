Картины, что светятся в темноте от венгерской художницы (Фото)

Вивьен Санисло (Vivien Szaniszlo) - венгерская художница, которая любит рисовать с детства, поэтому перенесла эту любовь во взрослую жизнь. ее сюрреалистические работы отличаются яркими цветами и выразительностью. Представляющие собой разноцветные рисунки днем, ночью они начинают светиться, раскрывая новый смысл изображенного. Каждое светящееся в темноте изображение - это открытая дверь в другой мир, и для художницы, по ее словам, это настоящая магия.