Веселый "багаж": Как весело и с ветерком провести свой рабочий день

Стюардессы китайских авиалиний в городе Куньмин пожаловались на то, что коллеги по цеху заставляли новеньких залазить на полку для багажа, чтобы пройти своеобразный обряд посвящения. Пока идет разбирательство по делу о жестоком обращении с коллективом, возмущенные бортпроводники со всего мира завалили интернет подобными фотками.