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Понедельник, 22.04.2019
Веселый "багаж": Как весело и с ветерком провести свой рабочий день
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Веселый "багаж": Как весело и с ветерком провести свой рабочий день

Стюардессы китайских авиалиний в городе Куньмин пожаловались на то, что коллеги по цеху заставляли новеньких залазить на полку для багажа, чтобы пройти своеобразный обряд посвящения. Пока идет разбирательство по делу о жестоком обращении с коллективом, возмущенные бортпроводники со всего мира завалили интернет подобными фотками.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Приколы, Веселые стюардессы, Китайские авиалинии, Люди на полках для багажа.
11:29 Сегодня Телеграф
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