Сюрреализм в картинах бельгийского художника Рене Магритта (Фото) Творчество Рене Магритта знакомо людям, даже не интересующимся живописью целенаправленно. Странные люди в котелках с лицами скрытыми яблоками, птицами и прочими неожиданными предметами, слившаяся в поцелуе пара с наволочками на головах, трубка под которой написано это не трубка.