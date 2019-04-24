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Среда, 24.04.2019
Лучшие фото путешественников: National Geographic
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Лучшие фото путешественников: National Geographic

National Geographic часто радует нас невероятными фотографиями, но не забывает и о непрофессиональных фотографах, которым предалагают участвовать в различных конкурсах. До третьего мая идет прием работ на ежегодный National Geographic Travel Photo Contest, где можно выиграть от 750 до 7 500 долларов. Все присланные фотографии издание публикует в свободном доступе на официальном сайте. В этом году фотографы сразятся в трех категориях: "Люди", "Города" и "Природа", а мы выбрали лучшие (по нашему мнению) из представленных на данный момент работ.
ofigenno.com
фото: ofigenno.com
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