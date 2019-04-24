Невероятно красивые снимки, сделанные с помощью дрона (Фото) Главным призом в этом году стал шикарный фотоаппарат стоимостью 12 000 долларов, которым любой фотограф был бы рад оснастить свой дрон. Беспилотники, кстати, уже давно стали частью инструментов фотохудожников. Некоторые пейзажи, запечатленные дронами, даже не снились величайшим фотомастерам прошлого.