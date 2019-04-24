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Среда, 24.04.2019
Невероятно красивые снимки, сделанные с помощью дрона (Фото)
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Невероятно красивые снимки, сделанные с помощью дрона (Фото)

Главным призом в этом году стал шикарный фотоаппарат стоимостью 12 000 долларов, которым любой фотограф был бы рад оснастить свой дрон. Беспилотники, кстати, уже давно стали частью инструментов фотохудожников. Некоторые пейзажи, запечатленные дронами, даже не снились величайшим фотомастерам прошлого.
ofigenno.com
фото: ofigenno.com
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