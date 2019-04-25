Красоты природы глазами фотографа-авантюриста из Австралии (Фото) Мэтью Ханел (Matthew Hahnel) — профессиональный фотограф, ретушер и авантюрист из Мельбурна, Австралия, который в настоящее время живет и работает в Вашингтоне, США. Он в основном занимается приключенческой, пейзажной и туристической фотографией. У Мэтью более 270 000 подписчиков в Instagram.