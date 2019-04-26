Удивительное мастерство: стеклянные бабочки от художницы из Англии (Фото) Художница по стеклу Лаура Харт (Laura Hart) использует целый ряд техник, чтобы воплотить свою любовь к животным и растениями в виде тщательно выполненных скульптур. В серии "Бабочки" она воссоздала редкие виды и подвиды ярких бабочек с симметричными узорами со всего мира. Каждая изящная скульптура достигает в ширину около 18 см, а для завершения фигурок — усиков, хоботков, ног — художница использует чистое серебро.