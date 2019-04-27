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Суббота, 27.04.2019
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)
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Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)

Джексон Полман - 25-летний профессиональный фотограф и видеооператор, специализирующийся на пейзажной и астрофотографии. Самоучка из Канзаса начал карьеру фотографа 3 года назад, сделав снимок Млечного пути, который, по его словам, позже разбудил в нем желание путешествовать и фотографировать живописные сцены, сделав это своей работой.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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