Импрессионизм в работах художника-самоучки Джастина Геффри (Фото) Современное искусство кардинально расширило рамки своих границ, поэтому и не удивительно, что практически каждый может взять в руки карандаши, кисти, краски и начать творить свой внутренний мир, завоевывая признание зрителей. В качестве яркого примера можно назвать творчество американского повара Джастина Геффри, решившего сменить поварской колпак на холст и краски. Произошло это почти 20 лет назад, и что из этого вышло - посмотрите сами.