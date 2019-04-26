Скачать
Пятница, 26.04.2019
Импрессионизм в работах художника-самоучки Джастина Геффри (Фото)
1 / 18

Импрессионизм в работах художника-самоучки Джастина Геффри (Фото)

Современное искусство кардинально расширило рамки своих границ, поэтому и не удивительно, что практически каждый может взять в руки карандаши, кисти, краски и начать творить свой внутренний мир, завоевывая признание зрителей. В качестве яркого примера можно назвать творчество американского повара Джастина Геффри, решившего сменить поварской колпак на холст и краски. Произошло это почти 20 лет назад, и что из этого вышло - посмотрите сами.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Импрессионизм, Джастин Геффри, Художник-самоучка.
16:23 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь