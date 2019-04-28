Съедобные пряничные скульптуры от шведской художницы Каролин Эрикссон (Фото) Художница Каролин Эрикссон из Швеции каждое Рождество делает из пряников нечто удивительное. Это началось в 2013 году, когда она впервые решила сделать Оптимуса Прайма для конкурса на лучший пряник. С тех пор она создала ксеноморфа, дракона (того самого) и даже Дарта Вейдера!