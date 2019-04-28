Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Съедобные пряничные скульптуры от шведской художницы Каролин Эрикссон (Фото)
1 / 17

Съедобные пряничные скульптуры от шведской художницы Каролин Эрикссон (Фото)

Художница Каролин Эрикссон из Швеции каждое Рождество делает из пряников нечто удивительное. Это началось в 2013 году, когда она впервые решила сделать Оптимуса Прайма для конкурса на лучший пряник. С тех пор она создала ксеноморфа, дракона (того самого) и даже Дарта Вейдера!
bugaga.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Каролин Эрикссон, Шведская художница, Съедобные скульптуры, Пряничные скульптуры, Caroline Eriksson.
06:31 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь