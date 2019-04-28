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Съедобные пряничные скульптуры от шведской художницы Каролин Эрикссон (Фото)
Художница Каролин Эрикссон из Швеции каждое Рождество делает из пряников нечто удивительное. Это началось в 2013 году, когда она впервые решила сделать Оптимуса Прайма для конкурса на лучший пряник. С тех пор она создала ксеноморфа, дракона (того самого) и даже Дарта Вейдера!
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