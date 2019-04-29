Самые неудачные реставрации, которые повергают искусствоведов в шок Недавно мир с ужасом наблюдал, как собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже был охвачен огнем, который нанес огромный ущерб многовековому зданию. В соборе находилось много художественных сокровищ и артефактов, некоторые из которых были серьезно повреждены огнем. Потребуется реставрация. и остается только надеяться, что эти произведения искусства попадут в руки настоящих профессионалов, а не горе-реставраторов, которые приложили руку и артефактам, о которых пойдет речь в этом обзоре.