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Понедельник, 29.04.2019
Самые неудачные реставрации, которые повергают искусствоведов в шок
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Самые неудачные реставрации, которые повергают искусствоведов в шок

Недавно мир с ужасом наблюдал, как собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже был охвачен огнем, который нанес огромный ущерб многовековому зданию. В соборе находилось много художественных сокровищ и артефактов, некоторые из которых были серьезно повреждены огнем. Потребуется реставрация. и остается только надеяться, что эти произведения искусства попадут в руки настоящих профессионалов, а не горе-реставраторов, которые приложили руку и артефактам, о которых пойдет речь в этом обзоре.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Реставрация, Неудачные реставрации, Памятки культуры.
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