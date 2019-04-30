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Картины из волос: Когда у парикмахера в душе живет художник (Фото)
Редкий парикмахер может похвастаться тем, что никогда не получал жалоб от недовольных клиентов. Этот китайский мастер превращает стрижки в настоящие шедевры. Мало того, он создает потрясающие картины из состриженных волос прямо на полу салона. Полюбуйтесь на удивительные произведения искусства китайского повелителя ножниц и расчески.
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